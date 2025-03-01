01.03.2025 (14:00)

На Тихоокеанском флоте состоялся Военный совет с обсуждением актуальных вопросов совершенствования медицинского обеспечения

Во Владивостоке под руководством командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирала Виктора Лиина состоялось расширенное заседание Военного совета ТОФ, на котором были рассмотрены ряд актуальных вопросов совершенствования медицинского обеспечения, правопорядок и воинская дисциплина.

В начале Военного совета, после вступительного слова, командующий флотом вручил отличившимся военнослужащим государственные награды и знаки отличия.

Начальник филиала Нахимовского военно-морского училища (НВМУ) в г. Владивостоке контр-адмирал запаса Владимир Бураков, был награждён орденом Александра Невского.

«Вы человек, отдавший многие годы Тихоокеанскому флоту и воспитанию молодого поколения военных моряков. Это высокая награда оценка вашей деятельности», - поздравил начальника НВМУ адмирал Виктор Лиина.

Военнослужащие, проявившие мужество и героизм при выполнении поставленных задач в зоне СВО, были награждены орденами и медалями.

В ходе выступления докладчиков и обсуждения актуальных вопросов, были озвучены предложения и выработаны меры по совершенствованию системы медицинского обеспечения на флоте, а также правопорядка и воинская дисциплины.

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