Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

01.03.2025 (12:00)

В Республике Саха Якутия открыта первая военная комендатура гарнизона города Якутска

Данное событие стало важным шагом для обеспечения порядка и безопасности среди военнослужащих региона.

Начальник отдела правопорядка регионального управления военной полиции по Восточному военному округу подполковник Игорь Васильев заявил, что новые подразделения будут активно участвовать в патриотическом воспитании молодежи, проводить уроки мужества для школьников и принимать участие в торжественных и памятных мероприятиях города.

Командир комендатуры города Якутска капитан Баир Бастуев отметил, что основная цель — обеспечить открытость и доступность для каждого, кто нуждается в консультации или помощи.

При этом комендатура планирует активно сотрудничать с местными органами власти и муниципальными образованиями для оказания поддержки военнослужащим и их семьям.

Военная комендатура города Якутска также организует личный прием граждан по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00. Прием будет открыт для военнослужащих, их родственников, а также участников специальной военной операции и их семей.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военная полиция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false