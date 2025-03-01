01.03.2025 (12:00)

В Республике Саха Якутия открыта первая военная комендатура гарнизона города Якутска

Данное событие стало важным шагом для обеспечения порядка и безопасности среди военнослужащих региона.

Начальник отдела правопорядка регионального управления военной полиции по Восточному военному округу подполковник Игорь Васильев заявил, что новые подразделения будут активно участвовать в патриотическом воспитании молодежи, проводить уроки мужества для школьников и принимать участие в торжественных и памятных мероприятиях города.

Командир комендатуры города Якутска капитан Баир Бастуев отметил, что основная цель — обеспечить открытость и доступность для каждого, кто нуждается в консультации или помощи.

При этом комендатура планирует активно сотрудничать с местными органами власти и муниципальными образованиями для оказания поддержки военнослужащим и их семьям.

Военная комендатура города Якутска также организует личный прием граждан по вторникам и четвергам с 14:00 до 16:00. Прием будет открыт для военнослужащих, их родственников, а также участников специальной военной операции и их семей.

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