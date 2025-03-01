01.03.2025 (10:00)

В общевойсковой армии ВВО в Приамурье работают пункты военно-социальной поддержки

Для реализации социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, в соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровском крае работают пункты военно-социальной поддержки.

Основными направлениями работы пунктов являются: реализация социальных гарантий военнослужащих и членов их семей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и требованиями руководящих документов, мониторинг социальной обстановки в гарнизонах, организация индивидуально-информационной работы с членами семей военнослужащих, принимающих участие в проведении специальной военной операции, оказание адресной помощи членам семей военнослужащих в решении социальных и бытовых проблем, организация работы по подготовке необходимых документов, устройство детей в образовательные организации, предоставление санаторно-курортного отдыха, оказание медицинской помощи, содействия в трудоустройстве.

Контактные данные пунктов размещены на официальном портале учреждений социальной поддержки и социального обслуживания Хабаровского края.

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