28.02.2025 (20:15)
Концертный ансамбль 15 армии выступил перед воспитанниками Тверского суворовского училища
В Тверском суворовском ордена Почета военном училище состоялось выступление концертного ансамбля 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения. Творческий коллектив представил праздничную программу, приуроченную к прошедшему Дню защитника Отечества и предстоящему Международному женскому дню.
В программе концерта прозвучали популярные патриотические композиции, воспевающие силу, мужество и героизм российских воинов. Отдельное внимание было уделено музыкальным произведениям, посвященным женщинам – матерям, сестрам, боевым подругам, чей вклад в поддержку военной службы неоценим.
Артисты исполнили как современные песни, так и проверенные временем музыкальные номера, знакомые многим поколениям военнослужащих.
После концерта состоялась встреча участников ансамбля с суворовцами, в ходе которой музыканты поделились своими впечатлениями.
В завершение мероприятия представители ансамбля выразили благодарность за радушный прием, пожелали воспитанникам успехов в учебе и достойного продолжения военной династии.
После концерта начальник училища наградил преподавательский состав и лучших суворовцев за успехи в учебе, достижения в спорте и активное участие в общественной жизни училища.
Такие концерты играют важную роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, укрепляют связь между поколениями и способствуют формированию уважения к героическому прошлому нашей страны.