28.02.2025 (20:15)

Концертный ансамбль 15 армии выступил перед воспитанниками Тверского суворовского училища

В Тверском суворовском ордена Почета военном училище состоялось выступление концертного ансамбля 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения. Творческий коллектив представил праздничную программу, приуроченную к прошедшему Дню защитника Отечества и предстоящему Международному женскому дню.

В программе концерта прозвучали популярные патриотические композиции, воспевающие силу, мужество и героизм российских воинов. Отдельное внимание было уделено музыкальным произведениям, посвященным женщинам – матерям, сестрам, боевым подругам, чей вклад в поддержку военной службы неоценим.

Артисты исполнили как современные песни, так и проверенные временем музыкальные номера, знакомые многим поколениям военнослужащих.

После концерта состоялась встреча участников ансамбля с суворовцами, в ходе которой музыканты поделились своими впечатлениями.

В завершение мероприятия представители ансамбля выразили благодарность за радушный прием, пожелали воспитанникам успехов в учебе и достойного продолжения военной династии.

После концерта начальник училища наградил преподавательский состав и лучших суворовцев за успехи в учебе, достижения в спорте и активное участие в общественной жизни училища.

Такие концерты играют важную роль в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения, укрепляют связь между поколениями и способствуют формированию уважения к героическому прошлому нашей страны.

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