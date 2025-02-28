28.02.2025 (21:15)
Московский областной государственный академический театр «Русский балет» выступил для военнослужащих СВО
28 февраля в Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) состоялось выступление Московского областного государственного академического театра «Русский балет» в рамках масштабного музыкально-патриотического проекта «Поет Россия Армии Победу!».
Зрители стали свидетелями спектакля-Дивертисмента, включающего в себя фрагменты всемирно известных балетных шедевров и современных хореографических постановок, символизирующих величие и несокрушимость духа народа, отражающие надежду и стремление к миру. Важным аспектом выступления стало особое внимание театра к ветеранам военных действий, участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям.
«Российская культура с ее богатейшей историей и мощью талантов всегда была вдохновляющей и объединяющей силой. С самого начала проведения спецоперации наш театр не мог оставаться в стороне. Театр активно участвует в организации культурных мероприятий для участников СВО и их семей, приглашает их на свои постановки, устраивает выездные выступления. Искусство балета – это эффективная форма психологической реабилитации для тех, кто побывал на фронте. Мы стараемся поддержать наших бойцов добрыми эмоциями, позитивным настроем и верой в победу. У нас патриотично настроенный коллектив. Отец одной из балерин служит в Вооружённых силах, готовит наших воинов к отправке в зону СВО. Родственники многих артистов занимаются сбором и адресной отправкой гуманитарной помощи нашим бойцам», – отметил художественный руководитель театра «Русский балет» народный артист СССР Вячеслав Гордеев.
Выступление в ЦДРА стало ярким примером многогранной деятельности театра «Русский балет», показывающим его роль в общественной жизни и поддержке важнейших патриотических инициатив.
Проект «Поёт Россия Армии Победу» реализуется ЦДРА с целью поддержки российских военнослужащих, участвующих в СВО, демонстрации консолидации единства граждан России в этом патриотическом настрое. Ранее в рамках проекта выступили государственный казачий ансамбль «Ставрополье», ансамбль народной музыки «Ватага» из Брянска, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова, Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай», Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Челябинский Государственный русский народный оркестр «Малахит» и другие коллективы.