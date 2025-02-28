28.02.2025 (21:15)

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» выступил для военнослужащих СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Московский областной государственный академический театр «Русский балет» выступил для военнослужащих СВО

28 февраля в Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) состоялось выступление Московского областного государственного академического театра «Русский балет» в рамках масштабного музыкально-патриотического проекта «Поет Россия Армии Победу!».

Зрители стали свидетелями спектакля-Дивертисмента, включающего в себя фрагменты всемирно известных балетных шедевров и современных хореографических постановок, символизирующих величие и несокрушимость духа народа, отражающие надежду и стремление к миру. Важным аспектом выступления стало особое внимание театра к ветеранам военных действий, участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям.

«Российская культура с ее богатейшей историей и мощью талантов всегда была вдохновляющей и объединяющей силой. С самого начала проведения спецоперации наш театр не мог оставаться в стороне. Театр активно участвует в организации культурных мероприятий для участников СВО и их семей, приглашает их на свои постановки, устраивает выездные выступления. Искусство балета – это эффективная форма психологической реабилитации для тех, кто побывал на фронте. Мы стараемся поддержать наших бойцов добрыми эмоциями, позитивным настроем и верой в победу. У нас патриотично настроенный коллектив. Отец одной из балерин служит в Вооружённых силах, готовит наших воинов к отправке в зону СВО. Родственники многих артистов занимаются сбором и адресной отправкой гуманитарной помощи нашим бойцам», – отметил художественный руководитель театра «Русский балет» народный артист СССР Вячеслав Гордеев.

Выступление в ЦДРА стало ярким примером многогранной деятельности театра «Русский балет», показывающим его роль в общественной жизни и поддержке важнейших патриотических инициатив.

Проект «Поёт Россия Армии Победу» реализуется ЦДРА с целью поддержки российских военнослужащих, участвующих в СВО, демонстрации консолидации единства граждан России в этом патриотическом настрое. Ранее в рамках проекта выступили государственный казачий ансамбль «Ставрополье», ансамбль народной музыки «Ватага» из Брянска, Рязанский государственный академический русский народный хор имени Евгения Попова, Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай», Ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, Челябинский Государственный русский народный оркестр «Малахит» и другие коллективы.

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