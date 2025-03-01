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01.03.2025 (09:00)

Военнослужащим 5-й гвардейской мотострелковой бригады, отличившимся в ходе проведения СВО, вручены государственные награды

Военнослужащим 5-й гвардейской мотострелковой бригады, отличившимся в ходе боевых действий, вручены боевые государственные награды. Награждение рядового и офицерского состава артиллерийских, мотострелковых и штурмовых подразделений бригады, состоялось в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.

Заместитель командира бригады по военно-политической работе гвардии полковник Дмитрий Щербаков вручил ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени с мечами, медали «За отвагу», «За храбрость», а также медали Жукова и Суворова. Он поблагодарил военнослужащих за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач и отметил, что все награды заслужены тяжелым ратным трудом.

Сразу после награждения военнослужащие вернулись на позиции к своим подразделениям для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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