01.03.2025 (09:00)
Военнослужащим 5-й гвардейской мотострелковой бригады, отличившимся в ходе проведения СВО, вручены государственные награды
Военнослужащим 5-й гвардейской мотострелковой бригады, отличившимся в ходе боевых действий, вручены боевые государственные награды. Награждение рядового и офицерского состава артиллерийских, мотострелковых и штурмовых подразделений бригады, состоялось в тыловом районе зоны проведения специальной военной операции.
Заместитель командира бригады по военно-политической работе гвардии полковник Дмитрий Щербаков вручил ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени с мечами, медали «За отвагу», «За храбрость», а также медали Жукова и Суворова. Он поблагодарил военнослужащих за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе выполнения боевых задач и отметил, что все награды заслужены тяжелым ратным трудом.
Сразу после награждения военнослужащие вернулись на позиции к своим подразделениям для дальнейшего выполнения поставленных задач.