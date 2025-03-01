01.03.2025 (08:00)
Военнослужащие расчета БпЛА группировки войск «Центр» показали новые оптоволоконные FPV-дроны на Красноармейском направлении
Военнослужащие расчета беспилотных летательных аппаратов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады группировки войск «Центр» показали новые FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. Оптоволоконный кабель тянется из катушки, крепящейся на нижней части ударного дрона, чтобы исключить соприкосновение с воздушными винтами. Длина нити, в зависимости от конкретной модели, может достигать 20 километров.
«Катушки у нас бывают разных типов, в ней самой находится оптоволокно, она, если попробовать ее порвать, очень жесткая, но если ее свернуть в петельку, то сразу будет рваться и из-за этого видео отпадет самое главное это сначала это хороший взлет, потом плавность полета, на поворотах и разворотах не должно быть резких поворотов, потому что оптоволокно может из-за ветра запутаться и порваться...мы учим чтобы все было плавно», - рассказал инструктор БпЛА Антон Соболев.
«При работе с FPV-дронами управляемыми по волоконно-оптическому каналу оператор не теряешь видеосигнал и управление», - рассказал инструктор БпЛА Алексей Бирюков.
Расчеты ударных дронов, управляемые по волоконно-оптическому каналу, группировки войск «Центр» поражают бронированную технику, укреплённые позиции противника, а операторы дронов с системой сброса уничтожают живую силу противника как днём, так и ночью.