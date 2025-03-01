01.03.2025 (08:00)

Военнослужащие расчета БпЛА группировки войск «Центр» показали новые оптоволоконные FPV-дроны на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащие расчета БпЛА группировки войск «Центр» показали новые оптоволоконные FPV-дроны на Красноармейском направлении

Военнослужащие расчета беспилотных летательных аппаратов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады группировки войск «Центр» показали новые FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, на Красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника. Оптоволоконный кабель тянется из катушки, крепящейся на нижней части ударного дрона, чтобы исключить соприкосновение с воздушными винтами. Длина нити, в зависимости от конкретной модели, может достигать 20 километров.

«Катушки у нас бывают разных типов, в ней самой находится оптоволокно, она, если попробовать ее порвать, очень жесткая, но если ее свернуть в петельку, то сразу будет рваться и из-за этого видео отпадет самое главное это сначала это хороший взлет, потом плавность полета, на поворотах и разворотах не должно быть резких поворотов, потому что оптоволокно может из-за ветра запутаться и порваться...мы учим чтобы все было плавно», - рассказал инструктор БпЛА Антон Соболев.

«При работе с FPV-дронами управляемыми по волоконно-оптическому каналу оператор не теряешь видеосигнал и управление», - рассказал инструктор БпЛА Алексей Бирюков.

Расчеты ударных дронов, управляемые по волоконно-оптическому каналу, группировки войск «Центр» поражают бронированную технику, укреплённые позиции противника, а операторы дронов с системой сброса уничтожают живую силу противника как днём, так и ночью.

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