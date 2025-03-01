01.03.2025 (07:00)

Снайпера Ивановского соединения ВДВ уничтожили гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга» и две пулеметные точки противника у н.п. Часов Яр



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Снайпера Ивановского соединения ВДВ уничтожили гексакоптер ВСУ типа «Баба Яга» и две пулеметные точки противника у н.п. Часов Яр

Снайперские пары Ивановского гвардейского соединения ВДВ, ежедневно уничтожают живую силу противника и вражеские БпЛА, оказывая поддержку штурмовым группам ВДВ и срывая ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в н.п. Часов Яр на подступах к городу и районе многоэтажной застройки.

Тяжёлая снайперская пара Ярославского парашютно-десантного полка, вооруженная 12,7-мм снайперскими винтовками, выдвинулась на точку, выбрала удобную позицию и изготовилась к стрельбе. Дистанция до противника составляла около 500 м, что создавало дополнительную опасность быть обнаруженным.

Десантники долго отслеживали графики пролётов тяжёлых БпЛА типа «Баба Яга» для сброса боеприпасов и минирования подступов к пулеметным позициям ВСУ, а также перемещения противника на позициях во время ротации и прибытия такелажников с боеприпасами и продовольствием.

Все эти данные снайперская пара предавала на командный пункт полка, для дальнейшего принятия решения по уничтожению выявленных целей.

Перед выдвижением штурмовых групп на захват вражеских позиций, снайперской паре Ярославских десантников была поставлена задача уничтожить все выявленные цели противника которые могли бы помешать выполнить поставленную боевую задачу.

Первым уничтожили тяжёлых БпЛА ВСУ, после перешли на другую заранее подготовленную позицию, откуда точными выстрелами уничтожили два пулемётных расчёта и несколько наблюдателей ВСУ. После подавления пулеметных точек противника штурмовые группы Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно продвинулись вперёд и смогли занять важный опорный пункт, ещё приблизив освобождение Часова Яра от украинских неонацистов.

Снайпера из Иваново, Костромы и Ярославля не первый год принимают участие в специальной военной операции. На их счету сотни уничтоженных украинских националистов и их беспилотников.

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