01.03.2025 (06:30)

Бойцы отряда БАРС-11 группировки войск «Днепр» совершенствуют навыки штурмовых действий на полигоне в Запорожской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Бойцы отряда БАРС-11 группировки войск «Днепр» совершенствуют навыки штурмовых действий на полигоне в Запорожской области

Военнослужащие добровольческого отряда БАРС-11 группировки войск «Днепр» проводят ежедневные тренировки новобранцев в одном из тыловых районов Запорожской области.

Обучение военнослужащих направлено на освоение и закрепление таких критически важных для современного боя навыков, как тактические штурмовые действия, владение трофейным оружием и основы тактической медицины.

В условиях полигона военнослужащие совершенствуют свои навыки в разных аспектах военной подготовки, включая отработку захвата опорных пунктов и организацию эффективной связи. За обучением стоит команда из инструкторов, обладающих реальным боевым опытом, что обеспечивает высокую степень специализированной подготовки.

«Чем больше мы отработаем вводных, тем меньше увидите на практике, что-то нового. Вы ничего на поле боя нового не увидите. Где бы ни оказался боец, он должен быть к любой обстановке готов, у бойца должно быть не менее 30-40 % тактических приемов отработанных» - пояснил командир отряда, позывной «Ямаха».

Подготовка бойцов охватывает широкий спектр тактических навыков, включая взаимодействие с беспилотниками. Много времени уделяется обучению борьбы с ударными дронами противника, что является основой сохранения жизни личного состава.

По завершении курса обучения, военнослужащие пополнят состав боевых подразделений отряда и будут готовы к выполнению задач на Ореховском направлении.

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