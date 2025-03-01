01.03.2025 (05:30)

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки «Север» уничтожил позиции и укрытия с живой силой ВСУ в курском приграничье



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки «Север» уничтожил позиции и укрытия с живой силой ВСУ в курском приграничье

Подразделения войск РХБ защиты группировки «Север» в составе экипажей тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка» оказывают поддержку действий штурмовых, мотострелковых и танковых подразделений группировки войск в ходе проведения специальной военной операции.

В ходе боевой работы экипажи огнеметных систем уничтожают укрепленные долговременные опорные пункты, позиции и блиндажи с бронетехникой и живой силой боевиков ВСУ.

Контроль огневого поражения целей выполняется операторами беспилотных летательных аппаратов группировки в режиме реального времени.

В ходе воздушной разведки в приграничном районе Курской области в ночное время было обнаружено скопление личного состава ВСУ.

Экипаж тяжёлой огнемётной системы ТОС-2 «Тосочка» совместно с группой охранения незамедлительно выдвинулся на огневую позицию.

Подразделения РХБЗ группировки войск «Север» нанесли удар по позициям боевиков ВСУ термобарическими снарядами. Точное попадание было подтверждено расчётами разведывательных беспилотников.

Современное технологическое оснащение машины и боевой опыт экипажа позволили быстро провести боевое развертывание и привязаться к местности. Затем экипаж нанес серию ударов термобарическими снарядами по противнику. Как говорят сами огнемётчики, в экипаже понимают, что от их работы зависит успешное выполнение нашими штурмовыми группами задач, поэтому стараются на несколько раз всё перепроверить перед выездом.

И вот уже результат, - с камер дронов воздушной разведки - кадры попадания по укреплениям ВСУ. Все сделано идеально.

Подразделения БпЛА постоянно работают вместе с экипажами ТОС-2. Это взаимодействие позволяет оперативно вносить корректировки цели, вести объективный контроль успешного выполнения боевой задачи.

Когда термобарический снаряд попадает в цель, формируется облако горючей смеси, затекает во все трещины в земле, углубления, укрытия. Она воспламеняется и выжигает весь кислород. Кроме этого, там образуется область пониженного давления, так что даже те, кто при детонации не пострадал, получают очень серьезные травмы внутренних органов, так называемые баротравмы, так что защита в этой ситуации не поможет.

Мощная, проходимая подвеска, бронированная кабина, антидроновые сетки, чудовищная мощь пакета - установка мобильная и смертоносная. Тяжелые огнемётные системы относятся к войскам радиационной химической и биологической защиты. В данный момент в зоне проведения СВО они работают по запросу штурмовых подразделений.

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