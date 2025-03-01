01.03.2025 (05:00)

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» группировки войск «Запад» уничтожил боевую машину пехоты «Bradley» и живую силу ВСУ



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» группировки войск «Запад» уничтожил боевую машину пехоты «Bradley» и живую силу ВСУ

Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции продолжают наносить огневое поражение боевой технике и укрепленным сооружениям ВСУ.

В ходе выполнения задач военнослужащие также уничтожают наблюдательные посты и пункты, оснащенные различной аппаратурой для наблюдения за нашими войсками.

В этот раз один из расчетов противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил боевую машину пехоты «Bradley» производства США и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

О целях расчету ПТРК сообщили разведчики. С помощью средств объективного контроля и беспилотников они засекли выдвижение к переднему краю боевой техники противника. Боевики ВСУ пытались осуществить маневр по доставке личного состава. Разведчики передали координаты на пункт управления. Оттуда уже боевая задача поступила расчету «Фагота», который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей.

После выполнения боевой задачи военнослужащие противотанкового расчета сразу убыли с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар.

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