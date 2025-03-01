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01.03.2025 (05:00)

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» группировки войск «Запад» уничтожил боевую машину пехоты «Bradley» и живую силу ВСУ

Военнослужащие мотострелковых подразделений группировки войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции продолжают наносить огневое поражение боевой технике и укрепленным сооружениям ВСУ.

В ходе выполнения задач военнослужащие также уничтожают наблюдательные посты и пункты, оснащенные различной аппаратурой для наблюдения за нашими войсками.

В этот раз один из расчетов противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожил боевую машину пехоты «Bradley» производства США и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

О целях расчету ПТРК сообщили разведчики. С помощью средств объективного контроля и беспилотников они засекли выдвижение к переднему краю боевой техники противника. Боевики ВСУ пытались осуществить маневр по доставке личного состава. Разведчики передали координаты на пункт управления. Оттуда уже боевая задача поступила расчету «Фагота», который дежурил в своей зоне ответственности. Военнослужащие оперативно выдвинулись в указанный район для уничтожения целей.

После выполнения боевой задачи военнослужащие противотанкового расчета сразу убыли с огневых позиций, чтобы противник не успел нанести ответный удар.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
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