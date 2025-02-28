28.02.2025 (20:45)

Специалисты центра психологической работы Тихоокеанского флота провели агитационные мероприятия в школах Владивостока

Представителями территориального центра психологической работы Тихоокеанского флота (ТОФ) проведены агитационно-информационные мероприятия среди учащихся образовательных организаций общего образования Приморского края. Специалистами были разъяснены порядок и особенности поступления в Военный университет имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации по специальности «Психология служебной деятельности».

Ученикам 10-11 классов образовательных организаций г. Владивостока были доведены основные направления работы военных психологов, требования в ходе вступительных испытаний, особенности обучения, перспективы службы в структуре психологической службы Вооруженных Сил Российской Федерации, а также выданы агитационные материалы.

Во время беседы со школьниками отмечалась заинтересованность учеников поступать по направлению психологии служебной деятельности.

В настоящее время специалистам психологической службы ВС РФ отводится немаловажная роль просветительской и агитационной работе. Необходимо донести до каждого учащегося, показать и рассказать возможный вариант развития профессиональной карьеры, возможность стать частью психологической службы.

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