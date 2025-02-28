28.02.2025 (21:45)

Концерт для участников СВО состоялся в военном госпитале Самары

Концерт для участников специальной военной операции (СВО), находящихся на излечении, состоялся в военном госпитале Самары.

Перед военнослужащими с концертной программой выступил народный вокальный ансамбль «Вера» им. Юрия Новикова. Артисты исполнил патриотические и русские народные песни. На концерте также присутствовал медицинский персонал 426-го военного госпиталя.

Мероприятие было организовано творческим коллективом Дома офицеров Самарского гарнизона. Культурно-художественную поддержку участников специальной военной операции данный коллектив оказывает на постоянной основе.

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