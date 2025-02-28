Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.02.2025 (21:45)

Концерт для участников СВО состоялся в военном госпитале Самары

Концерт для участников специальной военной операции (СВО), находящихся на излечении, состоялся в военном госпитале Самары.

Перед военнослужащими с концертной программой выступил народный вокальный ансамбль «Вера» им. Юрия Новикова. Артисты исполнил патриотические и русские народные песни. На концерте также присутствовал медицинский персонал 426-го военного госпиталя.

Мероприятие было организовано творческим коллективом Дома офицеров Самарского гарнизона. Культурно-художественную поддержку участников специальной военной операции данный коллектив оказывает на постоянной основе.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Концерты
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false