28.02.2025 (22:15)

Мотострелки ЦВО отразили условное нападение боевиков на военный объект в Кузбассе

Военнослужащие мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тренировки по противодействию терроризму отразили условное нападение незаконного вооруженного формирования (НВФ) на военный объект в Кемеровской области.

По замыслу тренировки, дежурной смене поступил сигнал о приближающейся к КПП военного объекта группы вооруженных лиц на автомобилях. На место незамедлительно выдвинулась группа антитеррора при поддержке бронетехники. Прибыв на место, военнослужащие оперативно оценили обстановку, после чего «противник» был заблокирован и уничтожен.

Кроме того, в тренировке приняли участие саперы, которые осмотрели автомобили «противника» на предмет наличия в них взрывных устройств, а санинструкторы отработали оказание первой медицинской помощи условно раненым.

Всего в тренировке приняли участие около 50 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

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