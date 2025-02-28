28.02.2025 (22:45)

Расчеты БПЛА отработали взаимодействие ударных и разведывательных беспилотников в Сибири

Военнослужащие расчётов беспилотных летательных аппаратов Центрального военного округа (ЦВО) отработали взаимодействие разведывательных и ударных беспилотников в ходе занятий на полигоне в Кемеровской области.

По замыслу занятия, перед военнослужащими стояла задача провести разведку местности с целью обнаружения опорных пунктов и техники условного противника. В ходе воздушной разведки с использованием инфракрасных камер было обнаружено местоположение замаскированной базы противника. Полученные координаты были переданы операторам ударных беспилотных летательных аппаратов, которые в режиме реального времени нанесли удар по выявленным объектам.

Контроль за поражением цели осуществляли расчёты разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Разведка проводилась на различных высотах в зависимости от погодных условий и вероятности обнаружения аппарата условным противником. В ходе занятий особое внимание уделялось применению опыта, накопленного в ходе специальной военной операции.

В занятиях, которые проходили на полигоне Кемеровской области, приняли участие около 20 военнослужащих Центрального военного округа.

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