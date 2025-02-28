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28.02.2025 (23:15)

Военнослужащие противотанковых расчётов ЦВО уничтожили бронетехнику условного противника на занятиях в Кузбассе

Военнослужащие противотанковых расчетов мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили бронетехнику условного противника в ходе занятий по огневой подготовке на полигоне в Кемеровской области.

В рамках практических занятий расчётам переносного противотанкового комплекса (ПТРК) «Корнет» была поставлена задача по срыву наступления бронированной техники условного противника на позиции мотострелков.

Военнослужащие расчётов оборудовали огневые позиции и при обнаружении вражеской техники уничтожили её на дистанции до 1500 м.  Корректировка огня и контроль поражения цели осуществлялась расчётами бесплотных летательных аппаратов (БЛА).

 Кроме этого, в рамках проведения занятий, военнослужащие отработали вопросы быстрой смены огневой позиции и противодействию атаки ударных БЛА условного противника.

В занятиях, которые прошли на полигоне в Кемеровской области, было задействовано более 20 военнослужащих мотострелкового соединения ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Боевая подготовка
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