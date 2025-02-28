28.02.2025 (18:30)

Военнослужащим-участникам СВО вручили документы дополнительного профобразования и госнаграды в госпитале им. А.А.Вишневского



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащим-участникам СВО вручили документы дополнительного профобразования и госнаграды в госпитале им. А.А.Вишневского

В реабилитационно-образовательном центре, действующем на базе филиала № 2 Центрального военного клинического госпиталя имени А.А.Вишневского, временно исполняющий обязанности начальника Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации генерал-лейтенант Юрий Бобров вручил военнослужащим-участникам специальной военной операции документы об окончании курса дополнительного профобразования, шестнадцать выпускников получили удостоверения о повышении квалификации по программе «Мобилизационная работа в военных комиссариатах», а также очередные воинские звания.

Полученные в центре новые специальности позволят военнослужащим, получившим ранения, продолжить службу на новых воинских должностях в организациях Минобороны России.

Кроме того, двадцати одному отличившемуся военнослужащему за мужество, отвагу и самоотверженность проявленные при исполнении воинского долга вручены государственные награды, в их числе орден «Мужества», медали «За отвагу», «За храбрость», а также медали Министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции».

Генерал-лейтенант Юрий Бобров от имени руководства Министерства обороны Российской Федерации поблагодарил и поздравил военнослужащих с заслуженными наградами.

«Министерство обороны делает все для того, чтобы всех военнослужащих сохранить в строю и применить ваш боевой опыт, ваши знания в дальнейшем на военной службе. На новых местах службы будут созданы условия для комфортного выполнения вами служебных обязанностей», – сказал генерал-лейтенант Юрий Бобров.

В мероприятии также приняла участия директор благотворительного фонда «Братское сердце» Татьяна Качанова, которая выразила слова поддержки военнослужащим и вручила памятные подарки.

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