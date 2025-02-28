28.02.2025 (21:30)

На общевойсковом полигоне Ленинградского военного округа прошли подготовку штурмовые подразделения

Личный состав мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа освоили курс по боевой подготовке. Инструкторы с опытом СВО передали свои знания штурмовым подразделениям на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

В ходе тренировок бойцы штурмовых отрядов отрабатывают навыки ведения стрелкового боя из окопа, захват огневых позиций противника. Особое внимание уделяется тактическому перемещению на поле боя. Каждый такой элемент бойцы отрабатывают по несколько десятков раз, чтобы довести все действия до автоматизма.

Так же военнослужащие проходят обучение по тактической медицине, чтобы каждый боец мог правильно и своевременно оказать необходимую помощь товарищу, получившему ранение и передать его эвакуационной группе. Подготовка военнослужащих проводится интенсивно, 8 часов днём и 4 часа ночью так как штурмовые группы первыми вступают в бой с противником, выбивая его с занимаемых позиций.

Штурмовые подразделения Ленинградского военного округа по окончанию обучения отправятся в зону проведения специальной военной операции в составе группировки войск «Север».

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