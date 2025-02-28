28.02.2025 (20:30)

С военнослужащими мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа провели занятие по тактической подготовке

С военнослужащими мотострелковых подразделений Ленинградского военного округа провели занятия по тактической подготовке. Практические занятия провели на общевойсковом полигоне в Ленинградской области.

Опытные инструкторы, имеющие различный опыт участия в специальной военной операции, передали опыт военнослужащим по контракту. В ходе занятий с личным составом мотострелковых подразделений были отработаны приемы изготовки для стрельбы в различных положениях, работа с оружием с двух рук и из-за возможных укрытий на поле боя. Данные занятия проходят в рамках подготовки военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны перед отправкой в зону проведения СВО.

Навыки полученные в ходе проведения занятий помогут бойцам выбирать правильное укрытие и оставаться вне досягаемости противника при боевых действиях в городской застройке, редколесье и лесистой местности.

Комплексные занятия для военнослужащих по контракту проходят ежедневно на общевойсковых полигонах Ленинградского военного округа.

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