28.02.2025 (23:30)

В Санкт-Петербурге впервые стартовал Кубок ВМФ по зимнему плаванию



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Санкт-Петербурге впервые стартовал Кубок ВМФ по зимнему плаванию

Сегодня в Санкт-Петербурге впервые в истории современного Военно-Морского Флота стартовал Кубок ВМФ по зимнему плаванию.

Торжественное открытие соревнований прошло с символического заплыва команды ВМФ, участники которой продемонстрировали свои навыки в умении передвигаться в холодной воде в военной форме и с оружием. В руках пловцов были флаги Победы, Государственный Флаг Российской Федерации, флаг Военно-Морского Флота, флаг 80-летия Победы, флаги федерации зимнего плавания России и федерации зимнего плавания Санкт-Петербурга.

В составе заплыва участвовали рекордсмены, чемпионы и призёры России по зимнему плаванию старший лейтенант Данил Данильченко, старший матрос Александр Осипченко, старший матрос Владимир Батов. Возглавлял заплыв с флагом победы помощник главнокомандующего Военно-Морским Флотом по физической подготовке, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, победитель всероссийских соревнований «Кубок Большой Невы 2024» капитан 1 ранга Алексей Пивачёв.

Также в показательном заплыве приняли участие личный состав кафедры (военно-прикладного плавания) дважды краснознаменного Военного института физической культуры.

В Кубке ВМФ по зимнему плаванию принимают участие военнослужащие всех флотов и Каспийской флотилии, воинских частей и высших военно-морских учебных заведений. Кроме того, флотские моржи примут участие и во всероссийском фестивале «Кубок Большой Невы 2025».

В Военно-Морском Флоте закаливание – это неотъемлемая часть процесса физической подготовки военнослужащих, целью которого является повышение устойчивости организма к различным резким изменениям физических факторов окружающей среды, укрепление здоровья и повышение боеспособности подразделения.

Умение преодолевать водные преграды в военной форме с оружием в руках, в том числе и в холодной воде, необходимы каждому военнослужащему. И этому вопросу руководство Военно-Морского Флота уделяет большое внимание.

Ввиду понимания важности и значения закаливания, как средства для подготовки военных моряков к защите Отечества, главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмиралом Александром Моисеевым было принято решение о проведении соревнований по зимнему плаванию в текущем и последующих годах в масштабе Военно-Морского Флота.

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