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28.02.2025 (22:30)

Психологи Черноморского флота провели мероприятия профориентации для учащихся в Крыму

В рамках проведения мероприятий военной профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций Республики Крым специалистами территориального центра психологической работы Черноморского флота были организованы встречи с учениками девятых, десятых и одиннадцатых классов в 14 школах Сакского района.

В процессе общения школьникам был продемонстрирован тематический видеоролик о преимуществах обучения в Военном университете имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации по специальности «Психология служебной деятельности», показаны особенности быта и подготовки курсантов. В формате интерактивной беседы с будущими студентами были обсуждены вопросы поступления, разъяснен порядок сдачи вступительных испытаний в военный ВУЗ.

Офицеры-психологи территориального центра поделились личной историей становления в психологической службе, спецификой работы подчиненных специалистов в мирное время и в условиях боевой обстановки, а также отметили перспективы карьеры военного психолога.

Мероприятия военной профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных организаций России проводятся ежегодно специалистами психологической службы Министерства обороны Российской Федерации.

Метки:
Черноморский флот , Психологи
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