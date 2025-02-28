28.02.2025 (17:30)

В Амурском соединении дальней авиации выполнены плановые полёты на самолётах Ту-95мс



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Амурском соединении дальней авиации выполнены плановые полёты на самолётах Ту-95мс

В авиационном полку дальневосточного авиационного соединения дальней авиации дислоцированных в Амурской области состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95мс.

Для выполнения лётной смены, наряду с опытными экипажами, к пилотированию и навигации привлекался молодой летный состав, из числа выпускников лётных и штурманских училищ.

По мере выполнения полетных заданий, членами экипажей была отработана техника пилотирования для поддержания натренированности при выполнении полетов в светлое и темное время суток.

Инженерно техническим составом отработаны элементы подготовки авиационной техники к полётам в условиях характерных резко континентальному климату под воздействием высокого атмосферного давления и влажности воздуха.

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