28.02.2025 (17:30)
В Амурском соединении дальней авиации выполнены плановые полёты на самолётах Ту-95мс
В авиационном полку дальневосточного авиационного соединения дальней авиации дислоцированных в Амурской области состоялись плановые полеты стратегических ракетоносцев Ту-95мс.
Для выполнения лётной смены, наряду с опытными экипажами, к пилотированию и навигации привлекался молодой летный состав, из числа выпускников лётных и штурманских училищ.
По мере выполнения полетных заданий, членами экипажей была отработана техника пилотирования для поддержания натренированности при выполнении полетов в светлое и темное время суток.
Инженерно техническим составом отработаны элементы подготовки авиационной техники к полётам в условиях характерных резко континентальному климату под воздействием высокого атмосферного давления и влажности воздуха.
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