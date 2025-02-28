28.02.2025 (23:45)

В Ставрополе прошёл Кубок командующего войсками ЮВО по волейболу



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Ставрополе прошёл Кубок командующего войсками ЮВО по волейболу

В г. Ставрополь прошёл Кубок командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) по волейболу. В турнире приняли участие сборные команды всех общевойсковых объединений и частей ЮВО.

Поприветствовать участников соревнований прибыли представители командования военного округа, 49-й общевойсковой армии ЮВО, правительства Ставропольского края и другие почетные гости.

После приветственной части и прохождения команд торжественным маршем начались соревнования. Стоит отметить, что среди военнослужащих-волейболистов присутствуют также участники специальной военной операции (СВО), которые специально прибыли на турнир и сыграли в командах своих объединений. Судьями состязаний стали представители Федерации волейбола Ставропольского края.

Как отметил тренер команды военной базы ЮВО Сергей Петров, лучшие спортсмены турнира попадут в сборную команду округа, и в дальнейшем будут выступать на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации.

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