28.02.2025 (16:30)

Подразделения РЭБ Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота подавили систему связи условного противника в ходе учения

В Ленинградской военно-морской базе Балтийского флота прошло специальное учение с расчетами постов воздушного наблюдения по радиоэлектронной борьбе, в ходе которого военнослужащие отработали задачи подавления беспилотных и низколетящих целей условного противника.

В ходе практических действий военнослужащие Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота применяли противодроновые ружья, автоматизированные станции помех и другие специальные средства.

Во время движения условных беспилотников противника, в целях защиты пунктов базирования Ленинградской военно-морской базы от возможного нанесения удара, посты воздушного наблюдения осуществили подавление радиосигналов.

Также специалисты РЭБ провели сбор и анализ разведывательной информации на основе приема электромагнитного излучения КВ, УКВ диапазонов и путем постановки радиопомех нарушили систему связи полевых авианаводчиков и операторов БпЛА.

Анализ результатов учения показал высокую эффективность средств РЭБ, а также готовность личного состава подразделений к ее применению. В мероприятии боевой подготовки было задействовано более 60 военнослужащих и свыше 10 единиц специальных средств.

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