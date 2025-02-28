28.02.2025 (22:00)

Инспекторы ВАИ обеспечивают безопасность дорожного движения при движении воинских колонн автомобильной и специальной техники

С целью повышения эффективности и безопасности перевозки военных грузов, специализированной техники и личного состава по дорогам общего назначения, военнослужащие 261 ВАИ (территориальной) осуществляют сопровождение воинских колонн автомобильной и специальной техники на протяжении всего маршрута следования.

Инспекторы 261 ВАИ (территориальной) 11 военной автомобильной инспекции (региональной) Ленинградского военного округа осуществляют сопровождение воинских колонн с целью предотвращения аварийных ситуаций на маршруте движения.

Автомобили с инспекторами 261 ВАИ (территориальной) располагаются в головной части воинской колонны и в замыкании, что помогает набирать дистанцию необходимую для экстренного торможения специализированной военной техники и тяжело груженных грузовых машин, что особенно актуально в дождливую погоду, снегопад и гололедицу.

Автомобили инспекторов 261 ВАИ (территориальной) укомплектованы проблесковыми маячками, что особенно актуально в условиях, когда видимость затруднена или ограничена. Кроме того, инспекторы проводят инструктаж водителей перед началом движения, о необходимости пристегиваться ремнями безопасности, проводят дополнительные осмотры, помогают заблаговременно обнаружить неисправности оборудования и провести текущее техническое обслуживание.

Важно отметить, что для эффективного выполнения задач по предназначению каждый инспектор 261 ВАИ (территориальной) должен следить за сохранением своего здоровья, поддерживать себя в хорошей физической форме и регулярно заниматься самоподготовкой.

Благодаря слаженным и эффективным действиям инспекторов 261 ВАИ (территориальной) во время сопровождения воинских колонн, значительно сократилось количество ситуаций, связанных с риском для жизни и здоровья людей.

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