28.02.2025 (15:30)
Экипажи малых десантных кораблей на воздушной подушке Балтийского флота провели ряд тренировок при стоянке в базе
В рамках плановых занятий по боевой подготовке экипажи малых десантных кораблей на воздушной подушке (МДКВП) Балтийского флота «Евгений Кочешков» и «Мордовия» отработали алгоритмы действий при различных сценариях.
В соответствии с планом тренировки после получения сигнала, и оповещения личного состава по средствам связи, военнослужащие заняли свои штатные места в составе экипажей.
После запуска основных систем кораблей экипажи МДКВП отработали мероприятия по противовоздушной обороне, борьбе с БпЛА противника и действия по противоподводно-диверсионному обеспечению.
Также экипажами кораблей были выполнены мероприятия по противокатерной обороне, радиоэлектронной борьбе и условному отражению атаки безэкипажных катеров.
В рамках мероприятия были отработаны действия пожарных команд, проверена укомплектованность штатным оборудованием пожаротушения, его исправность, своевременность проведения технического обслуживания
В завершении тренировок моряками-десантниками были отработаны алгоритмы по поиску и спасению людей, оказавшихся в воде, с последующей их эвакуацией.