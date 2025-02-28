28.02.2025 (15:30)

Экипажи малых десантных кораблей на воздушной подушке Балтийского флота провели ряд тренировок при стоянке в базе

В рамках плановых занятий по боевой подготовке экипажи малых десантных кораблей на воздушной подушке (МДКВП) Балтийского флота «Евгений Кочешков» и «Мордовия» отработали алгоритмы действий при различных сценариях.

В соответствии с планом тренировки после получения сигнала, и оповещения личного состава по средствам связи, военнослужащие заняли свои штатные места в составе экипажей.

После запуска основных систем кораблей экипажи МДКВП отработали мероприятия по противовоздушной обороне, борьбе с БпЛА противника и действия по противоподводно-диверсионному обеспечению.

Также экипажами кораблей были выполнены мероприятия по противокатерной обороне, радиоэлектронной борьбе и условному отражению атаки безэкипажных катеров.

В рамках мероприятия были отработаны действия пожарных команд, проверена укомплектованность штатным оборудованием пожаротушения, его исправность, своевременность проведения технического обслуживания

В завершении тренировок моряками-десантниками были отработаны алгоритмы по поиску и спасению людей, оказавшихся в воде, с последующей их эвакуацией.

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