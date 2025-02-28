28.02.2025 (14:30)

Береговое ракетное соединение Балтийской военно-морской базы флота отмечает 65-ю годовщину со дня образования

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Сергей Липилин поздравил личный состав соединения с днем образования воинской части. Он поблагодарил военнослужащих за службу и самоотверженный труд при выполнении служебных задач.

На строевом плацу войсковой части прошло торжественное построение. Командир соединения поздравил ракетчиков с праздником и наградил лучших военнослужащих грамотами и ценными подарками.

В настоящее время соединение является частью постоянной боевой готовности. Боевые расчеты береговых противокорабельных комплексов «Бал» и «Бастион» Балтийского флота постоянно совершенствуют свои практические навыки.

Выполняя плановые учебно-боевые задачи в своих позиционных районах, флотские ракетчики проводят регулярные тренировки боевых расчетов противокорабельных комплексов.

Кроме того, береговые ракетчики Балтийского флота постоянно несут боевое дежурство по охране и обороне морских границ и побережья Калининградской области.

Справочно:

Береговое ракетное соединение было сформировано в феврале 1960 года на базе 715-го отдельного специального подвижного дивизиона. В дальнейшем воинская часть претерпела ряд штатных изменений, стала полком, который входил в состав сухопутных и береговых войск Балтийского флота. С 1 ноября 2001 года полк вошел в состав Балтийской военно-морской базы Балтийского флота. С июля 2016 года полк получил первые береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион». С 1 декабря 2016 года отдельный береговой ракетный полк был переформирован в береговое ракетное соединение Балтийской ВМБ.

Противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» разработан НПО машиностроения на основе новейшей на тот момент сверхзвуковой противокорабельной ракеты 3М55 «Оникс» (экспортное название «Яхонт», по классификации НАТО SS-N-26 Strobile) с дальностью стрельбы до 300 км. Комплекс «Бастион» предлагается в двух вариантах подвижном «Бастион-П» и стационарном «Бастион-С». В состав подвижного комплекса входит 4 мобильных пусковых установки на шасси МЗКТ-7930, машина управления, транспортно-заряжающие машины, а также могут дополнительно применятся машины целеуказания с РЛК «Монолит-Б».

Противокорабельный ракетный комплекс «Бал» создан Московским «КБ машиностроения» в кооперации с другими отечественными предприятиями. В состав комплекса входят 2 самоходных командных пункта управления и связи, до 4-х единиц самоходных пусковых установок и, в некоторых случаях, транспортно-перегрузочные машины, которые позволяют комплексу в случае необходимости произвести по противнику второй залп. На вооружении комплекса находятся противокорабельные ракеты Х-35/Х-35Э и Х-35У/Х-35УЭ, максимальная дальность пуска которых достигает 260 км. Полный залп комплекса, включающий 32 ракеты, в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя.

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