28.02.2025 (21:00)

Юнармейцы Омской области приняли участие в смотр-конкурсе «Красив в строю, силён в бою!»

Участники юнармейских отрядов Омской области приняли участие в региональном военно-патриотическом смотр-конкурсе «Красив в строю, силён в бою!».

В рамках мероприятия участники 24 юнармейских отрядов соревновались в трёх возрастных категориях: 8–10 лет, 11–13 лет и 14–18 лет. Школьники продемонстрировали навыки строевой подготовки, включая движение строевым шагом, повороты на месте и в движении, перестроения в шеренги и колонны, а также выполнение воинского приветствия. В состав судейской коллегии вошли военнослужащие ЦВО и ветераны ВС РФ.

По итогам соревнований победителям и призёрам были вручены памятные дипломы и ценные подарки.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

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