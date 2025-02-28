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28.02.2025 (09:05)

Личный состав Военного университета представил научные достижения в рамках «Дня инноваций»

В рамках учебно-методического сбора с офицерами постоянного состава Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской Федерации прошла выставка результатов интеллектуальной деятельности «День инноваций».

Научно-педагогические работники университета представили более пятидесяти разработок в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации по финансово-экономическому, филологическому, военно-гуманитарному, юридическому направлениям, военно-дирижерской и военной подготовке.

Успехам в инновационной деятельности во многом способствовала целенаправленная и эффективная организация изобретательской и рационализаторской работы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Военный университет , Военное образование
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