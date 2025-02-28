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28.02.2025 (23:00)

Комплекс военно-политических мероприятий для молодого пополнения провели в Амурском соединении дальней авиации

В воинских частях дальневосточного соединения командования дальней авиации, дислоцированных на территориях Амурской и Иркутской областей, а также в Якутии и на Чукотке, провели комплекс культурно-досуговых мероприятий.

Данное мероприятие началось изучения основных статей общевоинского Устава. После чего довели требования Федерального Закона «О статусе военнослужащих», а также цели и задачи специальной военной операции (СВО). В конце военнослужащих опросили по пройденному материалу и указали недочеты и ошибки, проведя разбор по данному мероприятию.

По окончанию проведения мероприятий политической подготовки молодому пополнению с целью прививания правильных морально-нравственных качеств и патриотизма показали ряд военно-патриотических фильмов, среди которых значились «9 рота», «Сталинград» и «Офицеры».

Подобные мероприятия в Амурском соединении дальней авиации проводятся на регулярной основе. Их основная цель – поддержание на высоком уровне морально–психологического состояния военнослужащих, а также их военно-патриотического воспитания.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС) , Военно-патриотическое воспитание , Военное право
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