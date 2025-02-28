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28.02.2025 (17:00)

Большой противолодочный корабль Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» поразил воздушную мишень

Экипаж большого противолодочного корабля Северного флота «Вице-адмирал Кулаков» поразил воздушную мишень, выполнив практическую стрельбу зенитной управляемой ракетой в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море.

Личный состав боевых расчётов корабля отработал задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению воздушной мишени зенитной управляемой ракетой комплекса «Кинжал». Постановку цели осуществил противолодочный самолет Северного флота Ил-38.

Экипаж отработал задачи по обороне, осуществив постановку пассивных помех комплексами корабля.

Также комендоры, управляющие комплексом малокалиберной зенитной артиллерии, успешно поразили плавающие мины.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Боевая подготовка
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