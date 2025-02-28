28.02.2025 (16:00)

Военные коммунальщики посетили участников СВО, проходящих лечение в Военно-морском клиническом госпитале

Сотрудники жилищно-коммунальной службы № 10 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) посетили Военно-морской клинический госпиталь в городе Северодвинске и пообщались с военнослужащими Северного флота, в том числе участниками специальной военной операции, проходящих там лечение.

Представители ЖКС № 10 передали начальнику госпиталя изделия медицинского назначения, посетили палаты участников специальной военной операции и вручили им вкусные пироги.

«Мы понимаем, как важна поддержка в такие моменты, и хотим внести свой вклад в создание комфортных условий для восстановления наших бойцов. Спасибо вам за отвагу и мужество, верность воинскому долгу. Здоровья Вам, бодрости духа и веры в лучшее, дорогие защитники!», - сказал начальник ЖКС № 10 Владимир Лазарев.

Подобные акции поддержки участников специальной военной операции стали доброй традицией в ЖКС № 10. Начальник госпиталя поблагодарил сотрудников жилищно-коммунальной службы за внимание и оказанную помощь.

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