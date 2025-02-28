Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.02.2025 (10:00)

Начальник Генерального штаба ВС РФ проинспектировал группировку войск «Запад»

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад», а также посетил мотострелковую дивизию, выполняющую боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

На пункте управления соединения начальник Генерального штаба ВС РФ заслушал доклады командующего группировкой войск «Запад», командира дивизии, других должностных лиц о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.

Подводя итоги, генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск «Запад» в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия.

В завершении работы начальник Генерального штаба вручил государственные награды военнослужащим мотострелкового соединения, наиболее отличившимся при выполнении боевых задач, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в боях.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Проверка боеготовности , Награждения
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false