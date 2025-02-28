28.02.2025 (10:00)
Начальник Генерального штаба ВС РФ проинспектировал группировку войск «Запад»
Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад», а также посетил мотострелковую дивизию, выполняющую боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.
На пункте управления соединения начальник Генерального штаба ВС РФ заслушал доклады командующего группировкой войск «Запад», командира дивизии, других должностных лиц о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.
Подводя итоги, генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск «Запад» в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия.
В завершении работы начальник Генерального штаба вручил государственные награды военнослужащим мотострелкового соединения, наиболее отличившимся при выполнении боевых задач, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в боях.