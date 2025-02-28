28.02.2025 (10:00)

Начальник Генерального штаба ВС РФ проинспектировал группировку войск «Запад»



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Начальник Генерального штаба ВС РФ проинспектировал группировку войск «Запад»

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Запад», а также посетил мотострелковую дивизию, выполняющую боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции.

На пункте управления соединения начальник Генерального штаба ВС РФ заслушал доклады командующего группировкой войск «Запад», командира дивизии, других должностных лиц о сложившейся обстановке в зоне ответственности и ходе выполнения боевых задач.

Подводя итоги, генерал армии Валерий Герасимов отметил успехи соединений и воинских частей группировки войск «Запад» в выполнении поставленных задач и отдал указания на дальнейшие действия.

В завершении работы начальник Генерального штаба вручил государственные награды военнослужащим мотострелкового соединения, наиболее отличившимся при выполнении боевых задач, а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в боях.

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