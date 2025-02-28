28.02.2025 (20:00)

Специалисты ЖКС ЮВО на объектах в Волгоградской области проводят отопительный сезон в плановом режиме

Отопительный сезон 2024-2025 годов на объектах Министерства обороны Российской Федерации, расположенных на территории Волгоградского территориального гарнизона Южного военного округа (ЮВО) проходит в плановом режиме.

Во многом это стало возможно благодаря специалистами Волгоградского филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЮВО, которые регулярно проводят тщательные ревизии всего оборудования и при необходимости заменяются или ремонтируют неисправные агрегаты.

По программе импортозамещения работы выполняются с использованием материалов, комплектующих и оборудования отечественного производства.

Проверки касаются как теплового оборудования, так и сетей подачи воды и проводятся с целью обеспечения безаварийного проведения отопительного сезона на объектах Минобороны России.

Все объекты жилищно-коммунального хозяйства, обеспечивающие воинские части и инфраструктурные объекты Министерства обороны Российской Федерации в Волгоградской области теплом и горячей водой, работают в штатном режиме.

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