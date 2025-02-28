28.02.2025 (14:00)

Лагерный сбор артиллеристов военной базы ЮВО в Армении завершился выполнением упражнений боевых стрельб

На высокогорном полигоне Алагяз завершился лагерный сбор с военнослужащими артиллерийских подразделений военной базы Южного военного округа в Армении.

В течение месяца артиллеристы проводили слаживание боевых расчетов, взводов, батарей и дивизионов, осваивали новые формы и способы выполнения огневых задач.

Артиллеристы провели боевые стрельбы по полноразмерным мишеням, имитирующим скопления бронетехники противника, расположенные на дальностях от 4 до 6 км. Все цели условного противника были уничтожены.

Командиры батарей и дивизионов отработали задачи контрбатарейной борьбы, управления огнем артиллерийских подразделений в разведывательно- огневых контурах.

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