Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.02.2025 (09:30)

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки

Фото Видео

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки.

При выходе из пункта базирования экипаж ракетного крейсера отработал организацию обеспечения навигационной безопасности плавания, действия при отражении нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Выход корабля в море и проход по Кольскому заливу от главной базы Северного флота – Североморска обеспечил базовый тральщик Кольской флотилии разнородных сил «Ядрин», экипаж которого отработал задачи противоминного обеспечения ракетного крейсера.

В Баренцевом море крейсеру предстоит отработать ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, таких как организация противоподводно-диверсионной обороны корабля на незащищённом рейде с профилактическим гранатометанием, выполнить стрельбу по плавающей мине, а также отработать боевую и повседневную организацию на ходу, провести ряд корабельных учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне.

На последующих этапах выхода также будут выполнены артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям.

Пресс-служба Северного флота
Метки:
Северный флот , Корабли , Боевая подготовка
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false