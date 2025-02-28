28.02.2025 (09:30)

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки

Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения плановых задач боевой подготовки.

При выходе из пункта базирования экипаж ракетного крейсера отработал организацию обеспечения навигационной безопасности плавания, действия при отражении нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Выход корабля в море и проход по Кольскому заливу от главной базы Северного флота – Североморска обеспечил базовый тральщик Кольской флотилии разнородных сил «Ядрин», экипаж которого отработал задачи противоминного обеспечения ракетного крейсера.

В Баренцевом море крейсеру предстоит отработать ряд мероприятий одиночной подготовки надводного корабля, таких как организация противоподводно-диверсионной обороны корабля на незащищённом рейде с профилактическим гранатометанием, выполнить стрельбу по плавающей мине, а также отработать боевую и повседневную организацию на ходу, провести ряд корабельных учений, в том числе по противовоздушной и противолодочной обороне.

На последующих этапах выхода также будут выполнены артиллерийские и зенитные ракетные стрельбы по морским и воздушным целям.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице