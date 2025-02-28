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28.02.2025 (13:00)

Более 120 школьников пополнили ряды юнармейского движения в Свердловской области

Более 120 школьников пополнили ряды юнармейского движение в Алапаевске Свердловской области. Мероприятие прошло в одном из городских физкультурно-оздоровительных центров.

Ребята произнесли слова юнармейской клятвы и стали полноправными членами движения. Каждому новому юнармейцу были вручены значок и книжка участника. С напутственными словами к новым членам патриотического объединения обратились представили органов власти, администрации спортивного учреждения, сотрудники военного комиссариата, а также ветераны военной службы и участники специальной военной операции (СВО). Завершилась церемония прохождением новых участников движения торжественным маршем перед лицом старших товарищей и почётных гостей мероприятия.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации. Движение имеет свои отделения во всех регионах страны. В Центральном военном округе для них шефскую помощь оказывают все воинские части и соединения.

Пресс-служба Центрального военного округа
Метки:
Центральный военный округ , Военно-патриотическое воспитание , Юнармия
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