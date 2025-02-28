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28.02.2025 (18:00)

В Амурской области с военнослужащими ВВО провели тренировку по противодействию терроризму

В соединении управления общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Амурской области, состоялась тренировка по противодействию терроризму.

По замыслу тренировки на пункт постоянной дислокации было совершено нападение вооруженной группой, с целью захвата вооружения и военной техники, а также совершения диверсий на территории военного городка.

С получением сигнала личный состав дежурного подразделения и подразделения антитеррора выдвинулся в заданный район для блокирования группы условного противника. Условные террористы предприняли попытку оказать вооруженное сопротивление, в результате чего были блокированы и уничтожены огнем из стрелкового оружия.

В ходе мероприятия были отработаны различные сценарии противодействия при нападении на военные объекты, проверены укомплектованность, экипировка, оснащение и обеспечение дежурного подразделения и подразделения антитеррора.

С целью поддержания высокого уровня боеготовности подразделений, с военнослужащими ВВО регулярно проводятся тренировки по противодействию терроризму что позволяет закрепить слаженность и умение военнослужащих уверенно действовать при выполнении задач в различных ситуациях.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Антитеррор
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