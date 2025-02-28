28.02.2025 (12:00)

Военнослужащие ВВО в Приморском крае проходят курс тактической медицины

Военнослужащие гвардейской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае, заключившие первый контракт с Министерством обороны Российской Федерации, осваивают навыки и действия по тактической медицине.

В рамках занятий по боевой подготовке, под руководством опытных инструкторов и специалистов медицинской службы объединения ВВО, на полигоне «Сергеевский», военнослужащие проходят курс боевой тактической медицины с эвакуацией условно раненого и отражения диверсионной группы условного противника.

В результате правильно организованной обороны военнослужащим удалось отбить нападение условной ДРГ. Помимо этого, обучающиеся отработали действия по оказанию медицинской помощи и эвакуации условно раненного товарища. Основной задачей тренировки стала отработка и применение командирами подразделений правильных решений, в зависимости от сложившейся тактической обстановки на поле боя, а также совершенствование действий, как в обороне, так и в наступлении.

На практических занятиях отрабатываются вопросы применения медицинских и подручных средств, при оказании первой помощи, действия боевой группы при проведении экстренной эвакуации, условно раненного в безопасную зону.

Курс тактической медицины с военнослужащими ВВО проходит с учётом опыта боевых действий в военных конфликтах, в том числе в зоне проведения СВО.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице