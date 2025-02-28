28.02.2025 (11:30)

В Республике Бурятия мотострелки ВВО совершенствуют навыки вождения боевых машин

На одном из полигонов Восточного военного округа с военнослужащими мотострелкового соединения, дислоцированного в Республике Бурятия, проведено занятие по вождению боевых машин пехоты БМП-2.

Занятие проведено на танкодроме полигона, который оборудован специальными препятствиями, среди которых противотанковые рвы, ежи и надолбы, эскарпы и контрэскарпы, подъемы и спуски, косогоры, окопы, воронки, железнодорожные платформы и колейные мосты.

Практическому вождению боевых машин предшествовало занятие по закреплению теоретической части вождения боевых машин в различных метеоусловиях, в том числе с использованием современной тренажерной базы, предназначенной для подготовки механиков-водителей.

Механики-водители сдали зачеты по правилам вождения техники и прошли инструктаж по соблюдению требований безопасности при проведении занятия.

В ходе практического вождения военнослужащие выполнили приемы маневрирования на скоростной трассе, выполнили повороты и развороты различной сложности, преодолели овраги, искусственные и естественные препятствия.

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