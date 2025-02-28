28.02.2025 (11:00)

Военнослужащие мотострелкового соединения ВВО отработали штурм зданий в Амурской области

На общевойсковом полигоне «Екатеринославский» военнослужащие мотострелкового соединения общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Амурской области отработали штурм зданий.

В рамках мероприятий военнослужащие тренировались вести разведку, в том числе с применением малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, штурмовать здания, захваченные условным противником.

В ходе тренировки бойцы выполнили скрытный подход к зданию, после чего применили ручные наступательные гранаты (РГН) для зачистки здания.

Занятия проводились под руководством опытных инструкторов, принимавших участие в специальной военной операции. Для создания обстановки максимально приближенной к боевой при проведении тренировок использовалось значительное количество средств имитации.

Проведение подобных тренировок, позволяет существенно повысить эффективность подготовки военнослужащих. Занятия проводятся в двустороннем порядке, личный состав поочередно действуют в роли членов диверсионно-разведывательной группы.

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