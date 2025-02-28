28.02.2025 (10:30)

В Хабаровском крае пройдет XIII Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны»

Главное музыкальное событие весны – Международный военно-музыкальный фестиваль «Амурские волны» пройдет в Хабаровском крае с 26 мая по 1 июня. Фестиваль военных оркестров уже в тринадцатый раз порадует гостей как современными композициями, так и знаменитыми военными маршами.

Традиционно сольные концерты оркестров пройдут в Городском дворце культуры, Доме офицеров Восточного военного округа и в Краевом Дворце Дружбы «Русь». Второй год подряд одной из концертных площадок становится Хабаровская краевая филармония.

Открытые концертные выступления оркестров состоятся в парке «Динамо», в парке им. Н.Н. Муравьева-Амурского, в парке им. Ю.А. Гагарина, на Комсомольской площади. Главные дефиле-представления развернутся на Площади Славы и в Платинум Арене.

Сейчас идет активная подготовка к главному музыкальному событию весны, которое объединяет традиции и современность. Особенным гостем фестиваля в 2025 году станет Заслуженный коллектив Республики Беларусь – Образцово-показательный оркестр внутренних войск Министерства внутренних дел.

Среди звездных участников фестиваля этого года – Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, Оркестр суворовцев Московского военно-музыкального училища имени В.М. Халилова и Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ (Москва), Военный оркестр штаба Центрального военного округа (Екатеринбург), Военный оркестр штаба Ленинградского военного округа (Санкт-Петербург), Военный оркестр штаба Восточного военного округа и Военный оркестр Восточного округа войск национальной гвардии РФ (Хабаровск) и Военный оркестр штаба Тихоокеанского флота (Владивосток).

Фестиваль «Амурские волны» проводится с 2012 года по инициативе генерал-лейтенанта Валерия Халилова, начальника военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации. В прошлом году своими выступлениями порадовали жителей и гостей края более 600 военных музыкантов. Мероприятие посетили около 55 тысяч зрителей, а онлайн-трансляции посмотрели свыше 25 тысяч человек.

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