28.02.2025 (19:00)
На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО осваивают навыки стрельбы из противотанкового гранатомета РПГ-7В
На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты с минобороны России, осваивают навыки стрельбы из противотанкового гранатомета РПГ-7В.
На полигоне «Троицкий», перед началом стрельб штатными выстрелами, гранатометчики отработают навыки с использованием приспособлений для учебной стрельбы.
Военнослужащие научились вести разведку целей, выбирать, оборудовать и маскировать огневые позиции, определять исходные данные для стрельбы в различных погодных и климатических условиях, пользоваться дневными и ночными приборами наблюдения и прицеливания.
Военнослужащим предстоит поразить мишени, имитирующие, легкобронированную технику условного противника.
Занятия с военнослужащими ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).