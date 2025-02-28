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28.02.2025 (19:00)

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса ВВО осваивают навыки стрельбы из противотанкового гранатомета РПГ-7В

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), заключившие первые контракты с минобороны России, осваивают навыки стрельбы из противотанкового гранатомета РПГ-7В.

На полигоне «Троицкий», перед началом стрельб штатными выстрелами, гранатометчики отработают навыки с использованием приспособлений для учебной стрельбы.

Военнослужащие научились вести разведку целей, выбирать, оборудовать и маскировать огневые позиции, определять исходные данные для стрельбы в различных погодных и климатических условиях, пользоваться дневными и ночными приборами наблюдения и прицеливания.

Военнослужащим предстоит поразить мишени, имитирующие, легкобронированную технику условного противника.

Занятия с военнослужащими ВВО на Сахалине проходят под руководством опытных инструкторов и участников специальной военной операции (СВО).

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Боевая подготовка , Полигон
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