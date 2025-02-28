28.02.2025 (15:00)

Свыше 1 тысячи объектов на территории Бурятского гарнизона пройдут проверку в 2025 году

Специалисты жилищно-коммунальной службы № 10 (г. Улан-Удэ) филиала ФГБУ ЦЖКУ Минобороны России (по Восточному военному округу) приступили к разработке плана по проведению весенних осмотров на объектах жилищно-коммунальной инфраструктуры в 2025 году.

Комплекс мероприятий включает в себя профессиональное обследование и мониторинг состояния зданий, позволяет дать оценку готовности объектов к предстоящему отопительному периоду, выявить дефекты, возникающие в процессе эксплуатации и устранить при проведении ремонтных работ.

По результатам проведения весенних осмотров 2025 года будут составлены акты, на основании которых будут разработаны заявки на проведение текущего и капитального ремонта, для подготовки объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры к эксплуатации в зимний период.

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