28.02.2025 (00:00)

Минобороны России опубликовало архивные документы о выдающихся деятелях Советского Союза – участниках Великой Отечественной войны

В преддверии 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне Министерство обороны Российской Федерации запускает новый мультимедийный проект «Победе посвятив все мужество, все силы и талант» о выдающихся деятелях многонационального Советского Союза, которые проявили героизм на полях сражений и в послевоенные годы внесли значительный вклад в развитие республик СССР.

Проект создан на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России, которые ранее не были доступны широкой аудитории. Эти материалы раскрывают неизвестные страницы биографий героев, их боевые подвиги. Отдельно отмечается роль в восстановлении и укреплении экономики, культуры, науки и образования в послевоенный период.

Среди героев проекта — представители разных национальностей и республик Советского Союза: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Латвии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Эстонии. Это – деятели культуры, ученые, врачи, инженеры, архитекторы, священнослужители, политики, чьи имена навсегда вписаны в историю страны. Их судьбы – это пример мужества, самоотверженности и преданности Родине, которые вдохновляют новые поколения.

В новом разделе на сайте Минобороны России представлены наградные листы, личные дела, учетно-послужные карточки, фотографии представленных героев и другие исторические документы.

Представленные в разделе документы напоминают, что единство народов, жертвенность и умение созидать даже в самых тяжелых условиях – не абстрактные идеалы, а реальный опыт поколения победителей.

Обращаясь к представленным историческим материалам, мы не просто сохраняем память, мы видим в них урок для сегодняшнего дня: как вера в общее дело, уважение к труду и многообразию культур помогают преодолевать любые испытания.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.



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