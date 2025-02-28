28.02.2025 (09:00)

Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ уничтожили боевую технику с живой силой ВСУ и сорвали доставку резервов к передовой в Курском приграничье

В ходе проведения воздушной разведки расчет комплекса беспилотного летательного аппарата вскрыл передвижение боевой техники ВСУ с личным составом в сторону линии боевого соприкосновения для организации контратаки на населенный пункт, из которого их выбивают наши десантники и передал информацию на командный пункт артиллерии.

После получения координат целей от подразделений беспилотной авиации и данных разведки, расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады ВДВ нанесли удар по выявленным целям.

Корректировка артиллерийского огня и фиксирование уничтожения целей производилась с помощью расчетов БпЛА, которые в режиме реального времени передавали результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применялись осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон бронетехнике и живой силе противника, не позволив им приблизиться к населенному пункту, в котором подразделения ВДВ завершали разгром закрепившегося там противника.

После проведения боевой стрельбы расчеты РСЗО «Ураган» совершили смену огневых позиций на запасные для исключения нанесения ответного огня со стороны противника.

Высокая дальность и большая площадь поражения системы «Ураганов» дают возможность с их помощью вести эффективную контрбатарейную борьбу и атаковать тыловые позиции противника, нарушая пути снабжения украинских боевиков.

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