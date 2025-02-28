28.02.2025 (08:30)
Расчеты ударных БПлА батальона «Атлант» группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении
В ходе боевой работы расчёты FPV-дронов на оптоволокне и дронов с системой сброса батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику противника на Красноармейском направлении зоны специальной военной операции.
Противник на данной линии боевого соприкосновения организовал глубокоэшелонированную оборону и ежедневно использует новые резервы, но расчеты ударных беспилотников батальона «Атлант» группировки войск «Центр» ежедневно поддерживают действия наших штурмовых подразделений и уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, станции связи, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ, срывая ротации и попытки контратак укронацистов.