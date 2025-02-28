Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.02.2025 (08:30)

Расчеты ударных БПлА батальона «Атлант» группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении

В ходе боевой работы расчёты FPV-дронов на оптоволокне и дронов с системой сброса батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику противника на Красноармейском направлении зоны специальной военной операции.

Противник на данной линии боевого соприкосновения организовал глубокоэшелонированную оборону и ежедневно использует новые резервы, но расчеты ударных беспилотников батальона «Атлант» группировки войск «Центр» ежедневно поддерживают действия наших штурмовых подразделений и уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, станции связи, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ, срывая ротации и попытки контратак укронацистов.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Беспилотные летательные аппараты (БпЛА) , Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false