28.02.2025 (08:30)

Расчеты ударных БПлА батальона «Атлант» группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Расчеты ударных БПлА батальона «Атлант» группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику ВСУ на Красноармейском направлении

В ходе боевой работы расчёты FPV-дронов на оптоволокне и дронов с системой сброса батальона «Атлант» 35-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр» уничтожили живую силу и технику противника на Красноармейском направлении зоны специальной военной операции.

Противник на данной линии боевого соприкосновения организовал глубокоэшелонированную оборону и ежедневно использует новые резервы, но расчеты ударных беспилотников батальона «Атлант» группировки войск «Центр» ежедневно поддерживают действия наших штурмовых подразделений и уничтожают боевые бронированные машины, в том числе иностранного производства, склады с боеприпасами, станции связи, наблюдательные пункты, а также живую силу ВСУ, срывая ротации и попытки контратак укронацистов.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице