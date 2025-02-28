28.02.2025 (08:00)

Военнослужащих подразделения МТО группировки войск «Центр» наградили в зоне проведения СВО



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Военнослужащих подразделения МТО группировки войск «Центр» наградили в зоне проведения СВО

Торжественная церемония награждения военнослужащих подразделения материально-технического обеспечения группировки войск «Центр» ведомственными наградами состоялась тыловом районе специальной военной операции.

За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач, заместитель командующего войск группировки «Центр» по материально-техническому обеспечению генерал-майор Дмитрий Пятунин вручил военнослужащим медали «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» I и II степени.

Кроме того, Дмитрий Пятунин поблагодарил военнослужащих за добросовестное выполнение поставленных боевых задач и пожелал успехов в службе.

В ходе проведения специальной военной операции личный состав материально-технического обеспечения выполняет задачи на самых опасных направлениях. Специалистами подразделений МТО группировки войск «Центр» круглосуточное организовано всестороннее тыловое обеспечение личного состава подразделений, выполняющих задачи на Красноармейском направлении зоны СВО.

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