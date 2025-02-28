Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.02.2025 (08:00)

Военнослужащих подразделения МТО группировки войск «Центр» наградили в зоне проведения СВО

Торжественная церемония награждения военнослужащих подразделения материально-технического обеспечения группировки войск «Центр» ведомственными наградами состоялась тыловом районе специальной военной операции.

За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач, заместитель командующего войск группировки «Центр» по материально-техническому обеспечению генерал-майор Дмитрий Пятунин вручил военнослужащим медали «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» I и II степени.

Кроме того, Дмитрий Пятунин поблагодарил военнослужащих за добросовестное выполнение поставленных боевых задач и пожелал успехов в службе.

В ходе проведения специальной военной операции личный состав материально-технического обеспечения выполняет задачи на самых опасных направлениях. Специалистами подразделений МТО группировки войск «Центр» круглосуточное организовано всестороннее тыловое обеспечение личного состава подразделений, выполняющих задачи на Красноармейском направлении зоны СВО.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false