28.02.2025 (08:00)
Военнослужащих подразделения МТО группировки войск «Центр» наградили в зоне проведения СВО
Торжественная церемония награждения военнослужащих подразделения материально-технического обеспечения группировки войск «Центр» ведомственными наградами состоялась тыловом районе специальной военной операции.
За мужество, отвагу и героизм в ходе выполнения боевых задач, заместитель командующего войск группировки «Центр» по материально-техническому обеспечению генерал-майор Дмитрий Пятунин вручил военнослужащим медали «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» I и II степени.
Кроме того, Дмитрий Пятунин поблагодарил военнослужащих за добросовестное выполнение поставленных боевых задач и пожелал успехов в службе.
В ходе проведения специальной военной операции личный состав материально-технического обеспечения выполняет задачи на самых опасных направлениях. Специалистами подразделений МТО группировки войск «Центр» круглосуточное организовано всестороннее тыловое обеспечение личного состава подразделений, выполняющих задачи на Красноармейском направлении зоны СВО.