28.02.2025 (07:30)
Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Днепр» снайперским попаданием уничтожил пункт временной дислокации и личный состав ВСУ в Херсонской области
Танковое подразделение 18 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых подразделений, уничтожая вражеские позиции противника, плавсредства, пункты управления БпЛА, тяжелую артиллерию и РСЗО.
Получив координаты от подразделения воздушной разведки места размещения противника в городской разрушенной постройке, экипаж танка Т-72Б3М выдвинулся на заранее подготовленную закрытую огневую позицию. Используя высокую манёвренность машины и мастерство экипажа, за несколько минут машина была на огневой позиции, танкисты быстро навелись на цель и точным попаданием уничтожили пункт временной дислокации украинских националистов.
«У нас примерно два, первые 2-3 выстрела, они как пристрелочные, то есть разогрев пушки идёт. А остальные уже, начиная с 4-го, там допустим, и по 10-й выстрел, у нас уже идёт прицельный огонь.» - рассказал командир танкового взвода с позывным «Белый».
После завершения боевой работы танкисты выдвигаются в тыловой район, где пополняют боекомплект, производят дозаправку и обслуживают боевую машину, и после этого вновь приступают к выполнению боевых задач.