28.02.2025 (07:30)

Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Днепр» снайперским попаданием уничтожил пункт временной дислокации и личный состав ВСУ в Херсонской области



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player Экипаж танка Т-72Б3М группировки войск «Днепр» снайперским попаданием уничтожил пункт временной дислокации и личный состав ВСУ в Херсонской области

Танковое подразделение 18 общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ежедневно выполняют задачи по огневой поддержке штурмовых подразделений, уничтожая вражеские позиции противника, плавсредства, пункты управления БпЛА, тяжелую артиллерию и РСЗО.

Получив координаты от подразделения воздушной разведки места размещения противника в городской разрушенной постройке, экипаж танка Т-72Б3М выдвинулся на заранее подготовленную закрытую огневую позицию. Используя высокую манёвренность машины и мастерство экипажа, за несколько минут машина была на огневой позиции, танкисты быстро навелись на цель и точным попаданием уничтожили пункт временной дислокации украинских националистов.

«У нас примерно два, первые 2-3 выстрела, они как пристрелочные, то есть разогрев пушки идёт. А остальные уже, начиная с 4-го, там допустим, и по 10-й выстрел, у нас уже идёт прицельный огонь.» - рассказал командир танкового взвода с позывным «Белый».

После завершения боевой работы танкисты выдвигаются в тыловой район, где пополняют боекомплект, производят дозаправку и обслуживают боевую машину, и после этого вновь приступают к выполнению боевых задач.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице