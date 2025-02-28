28.02.2025 (07:00)

Подразделения Южной группировки войск уничтожили тяжелые коптеры ВСУ в зоне специальной военной операции



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Подразделения Южной группировки войск уничтожили тяжелые коптеры ВСУ в зоне специальной военной операции.

На Красноармейском направлении снайперской парой 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки в ночное время сбито два украинских гексакоптера «Баба Яга».

Ещё один октокоптер противника (8 несущих винтов) R-18, уничтожен расчётом отдельного зенитно-ракетного дивизиона группировки на Донецком направлении СВО.

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