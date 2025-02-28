Для корректной и безопасной работы сайта Минобороны России и его сервисов используйте браузеры с поддержкой российских сертификатов или установите корневой сертификат Минцифры России
Карта сайта
Русскийx
RSS Youtube Rutube VKontakte Odnoklassniki Telegram
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

28.02.2025 (07:00)

Подразделения Южной группировки войск уничтожили тяжелые коптеры ВСУ в зоне специальной военной операции

Подразделения Южной группировки войск уничтожили тяжелые коптеры ВСУ в зоне специальной военной операции.

На Красноармейском направлении снайперской парой 77-го отдельного мотострелкового полка Южной группировки в ночное время сбито два украинских гексакоптера «Баба Яга».

Ещё один октокоптер противника (8 несущих винтов) R-18, уничтожен расчётом отдельного зенитно-ракетного дивизиона группировки на Донецком направлении СВО.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
Метки:
Специальная военная операция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false